Kontrowersje wokół nowej strefy płatnego parkowania w Gdyni. Mieszkańcy oburzeni nowymi podwyżkami

Protestują mieszkańcy, protestują rady dzielnic, protestują lokalni politycy, protestuje nawet... Zakon Sióstr Karmelitanek Bosych. 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa, rozszerzona i droższa strefa płatnego parkowania w Gdyni, która obejmuje dodatkowo Działki Leśne, część Grabówka, Wzgórze św. Maksymiliana oraz Orłowo. Za trzy godziny parkowania w Śródmieściu zapłacimy aż 20 złotych, a w przywołanych wyżej dzielnicach - 16 złotych.

Rada Miasta Gdyni stosowną uchwałę przyjęła w zeszłym roku głosami radnych Samorządności Wojciecha Szczurka.

- Podjęliśmy decyzję, która w niedalekiej przyszłości ułatwi zaparkowanie samochodu w newralgicznych miejscach Gdyni, a także mam nadzieję przyczyni się do zmian nawyków transportowych mieszkańców - mówił wtedy o podwyżce Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Gdynia stawia na dobry klimat i będzie dążyć do maksymalnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz równoważenia pozostałych zanieczyszczeń. Na tysiąc gdynian przypada 648 samochodów – to dwukrotnie większa liczba niż na tysiąc mieszkańców Berlina. Badania przeprowadzone w październiku 2019 pokazały, że średni czas postoju pojazdu na jednym miejscu parkingowym w miejskiej strefie płatnej w dzień powszedni wyniósł ponad 3 h, w sobotę 3,5 h a w niedzielę ponad 6 h. Natomiast wskaźniki napełnienia parkingów w godzinach szczytu, włączając soboty, wynosi 80%. To powoduje, że bardzo trudno jest znaleźć miejsce parkingowe choćby na krótką chwilę.