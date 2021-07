Marek Dudziński, radny miasta Gdyni o SPP: "Samorządność karze mieszkańców za to, że posiadają samochód"

Zaczął się kolejny tydzień obowiązywania SPP w Gdyni. Jakie informacje odbieracie od mieszkańców?

Jeżeli w normalnej dzielnicy mieszkalnej, w miejscu, gdzie nie ma żadnych atrakcji turystycznych i parkują tam tylko mieszkańcy, trzeba teraz płacić za parkowanie, to

dla wielu gdynian i dla mnie również jest to zwyczajna kara za to, że ktoś w Gdyni śmie posiadać samochód. Takie właśnie informacje docierają do nas od mieszkańców, według nich to kara i kolejny podatek nałożony na nich przez gdyński samorząd.

Czy obejmowanie nowych dzielnic SPP jest słuszne?

Nie. Strefa płatnego parkowania objęła również zwykłe, mieszkalne dzielnice. Nie widziałem nigdy wycieczek turystów na Działkach Leśnych, czy na Wzgórzu. Nie ma tam wzmożonego ruchu turystycznego, warto to jasno zaznaczyć. Jeżeli wiceprezydent Łucyk twierdzi, że miasto zrobiło to po konsultacji z mieszkańcami, to dla mnie to jest jakaś kpina. Jak można coś takiego mówić, jeżeli prawie wszyscy są z tej decyzji niezadowoleni, no chyba, że mieszkańcy, z którymi rozmawiał to radni Samorządności.