Kim są ludzie, którzy akceptują przemoc, by narzucić siłą przekonanie o szkodliwości szczepień? I czy mamy czas, by ich powstrzymać ? Dorota Abramowicz

S. Starnawski

To już nie tylko wpisy w Internecie, podważające skuteczność szczepionek przeciw Covid-19, lub milczące protesty, ale coś na kształt wojny. Wyzywanie szczepiących medyków od zbrodniarzy, grożenie propagującym szczepienia śmiercią, najścia na domy dziecka i urzędy, i wreszcie podpalenie punktu szczepień i sanepidu w Zamościu, nazwane przez ministra zdrowia aktem terroru. Kim są ludzie, którzy akceptują przemoc, by narzucić siłą swoje przekonania innym? Dlaczego to robią? I czy jeszcze mamy czas, by ich powstrzymać?