Gdyński szczepibus będzie jeździł dalej. Jest odpowiedź miasta po ataku antyszczepionkowców. Policja skierowała 15 wniosków o ukaranie

Gdynia reaguje na atak antyszczepionkowców. „Agresji mówimy stanowcze nie”

To pierwsze takie zdarzenie w Gdyni, ale, niestety, kolejne w Polsce, kiedy antyszczepionkowcy zakłócają przebieg szczepień. Przypomnijmy, że w sobotę, 31 lipca, grupa, która starała się zamanifestować swoją niechęć do szczepień, najpierw przez megafon nadawała komunikaty, a następnie w kilkanaście osób otoczyła szczepibusa i wyzywała pracujących w nim gdyńskich medyków. Dzięki szybkiej reakcji policji nikomu nic się nie stało. Antyszczepionkowcy krzyczeli do lekarzy m.in. „jesteście zabójcami”, czy „jesteście dziećmi doktora Mengele”.

Na wydarzenie szybko zareagowały Szpitale Pomorskie, które zadeklarowały, że dla zdrowia i życia mieszkańców będą szczepić nadal.

Teraz reaguje również Gdynia, wiceprezydent miasta Bartosz Bartoszewicz podkreśla, że to wydarzenie w żaden sposób nie zmieni funkcjonowania szczepibusa.