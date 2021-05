Nadchodzące wakacje zmobilizowały oszustów oferujących fałszywe certyfikaty o szczepieniach. Antyszczepionkowcy szukają dojścia do lekarzy

- Byłoby to jeszcze dalej idące oszustwo, i to trudniejsze do wykonania, bo lekarz czy pielęgniarka nie szczepią sami - dr Zapaśnik sceptycznie podchodzi do takiej możliwości. - Mówilibyśmy o wielu wciągniętych w to osobach, skoro jedna pacjenta kwalifikuje, a druga szczepi. Moja wyobraźnia nie sięga tak daleko, by uwierzyć, że cały zespół przychodni brałby udział w takim procederze. Fałszerstwa te mogą występować poza przychodnią. Trudno uwierzyć, że mógłby to robić lekarz. Bardziej ktoś w jego imieniu, kto ma podrobione pieczątki.