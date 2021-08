Gdyński szczepibus na Bulwarze Nadmorskim zaatakowali antyszczepionkowcy! "Dlaczego wstrzykujecie sobie truciznę?"

Gdyńscy szczepibus otoczony przez antyszczepionkowców. Krzyczeli "Jesteście zabójcami"

To precedensowe wydarzenie w Gdyni. Grupa, która starała się zamanifestować swoją niechęć do szczepień, najpierw przez megafon nadawała komunikaty, potem kilkanaście osób podeszło do szczepibusa, jednak szybko zareagowała gdyńska policja. Nikomu nic się nie stało.

Antyszczepionkowcy krzyczeli do lekarzy m.in.: "Jesteście dziećmi doktora Mengele".