Griffin pomknie 200 km na godz. z Intercity a Vectron powiększy „stajnię” Cargounitu. Dwie lokomotywy bohaterkami drugiego dnia TRAKO Stanisław Balicki

To był dzień pierwszego polskiego elektrowozu dla prędkości 200 km na godz. i kolejnej lokomotywy Vectron dla firmy Cargounit. Griffin z nowosądeckiego Newagu został zaprezentowany przez producenta i PKP Intercity, jej przyszłego użytkownika. Z kolei kluczyki do lokomotywy Siemensa powędrowały do wrocławskiej firmy, która zarabia na dzierżawieniu taboru mniejszym przewoźnikom. Cargounit został 3 lata temu wykupiony przez fundusz inwestycyjny inicjatywy Trójmorza. Lokomotywa została zaprezentowana w malowaniu nawiązującym do tej idei integracji regionalnej.