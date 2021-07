PKP Intercity planuje zakup nowych piętrowych składów - wygodniejszych i szybszych. Szykuje się zastępstwo za pociąg "Słoneczny"?

Ma być szybciej, sprawniej, bardziej komfortowo i z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. PKP Intercity planuje zakupić 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. Przedmiotem zamówienia jest także świadczenie usług utrzymania technicznego lokomotyw.

Najważniejsze założenia – takie mają być nowe składy

Pojazdy mają być dostosowane do prędkości 200 km/h. Pociągi zestawione z piętrowych wagonów planowane są do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych, takich jak np. Warszawa-Łódź czy Kraków-Katowice. Czy dojechać nimi będzie można także do pomorskich miejscowości? Jak słyszymy w biurze prasowym PKP Intercity, jeszcze za wcześnie na tego typu decyzje. Wiadomo za to, że w każdym ze składów planowana jest przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami.