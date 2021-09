TRAKO 2021 - Wodorowe pociągi i nowe technologie w kolejnictwie

TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Odbywające się w dniach 21-24 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku targi, są największym w tym roku wydarzeniem branży kolejowej w Europie.

- Kolej wypełnia cel rządu, jakim jest zwalczenie wykluczenia komunikacyjnego - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas wystąpienia otwierającego Targi. Dodał, że obecność członków kierownictwa resortu infrastruktury wskazuje na otwartość do szczerych rozmów. - Na polskiej kolei toczą się największe inwestycje w historii. W całej Polsce widać efekty tego wysiłku inwestycyjnego .

Targi stoją pod znakiem premier i nowości.

Coradia iLint to pierwszy na świecie pasażerski pociąg wodorowy, który podczas TRAKO prezentuje firma Alstom. Pociąg jest wyposażony w ogniwa paliwowe do przetwarzania wodoru w energię elektryczną. Jest cichy, porusza się znacznie płynniej niż jednostki spalinowe. Co najważniejsze jest w pełni bezemisyjny - emituje jedynie parę wodną i wodę. Pociąg wodorowy Coradia iLint jest przeznaczony specjalnie do użytku na niezelektryfikowanych trasach - w Unii Europejskiej jest to prawie połowa (46%) linii kolejowych.