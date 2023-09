Targi kolejowe już po raz 15. w Gdańsku. TRAKO gromadzą ekspertów z branży kolejowej z całego świata. Jaka przyszłość czeka kolej?

15. edycja targów TRAKO rozpoczęła się wczoraj w obiektach Amberexpo Międzynarodowych Targów Gdańskich. W debacie otwarcia dyskutowano o roli kolei w zapewnieniu bezpieczeństwa kontynentu w obliczu wojny u granic UE. TRAKO to blisko 600 wystawców. Aż 51 z nich pokazuje bardzo zróżnicowany tabor kolejowy, od tramwajów, przez maszyny torowe, po wagony i lokomotywy - na ekspozycji zewnętrznej. Targi znane są z tych robiących wrażenie prezentacji.

Targi uroczyście otworzył Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, a wydarzenie uświetniła debata, w której wzięli udział przedstawiciele rządu Polski, Ukrainy, Polskich Kolei Państwowych oraz struktur NATO. Dyskusja pt. Strategiczne znaczenie kolei w budowaniu odporności Europy dotyczyła znaczenia kolei jako elementu strategicznej infrastruktury krytycznej państwa, w tym na przykładzie wojny na Ukrainie - dla działań zbrojnych, dla przemieszczania ludności cywilnej i kluczowych towarów i rola połączeń kolejowych w systemie bezpieczeństwa państwa oraz wschodniej flanki NATO. - Agresją Rosji zaskoczona została nie tylko Ukraina, ale także Europa i cały świat - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Od pierwszego dnia robimy wszystko, aby wesprzeć Ukrainę. Polscy kolejarze, zarządy spółek kolejowych, infrastruktury zdawali sobie sprawę, jakie mogą być konsekwencje działań zbrojnych i na ile kolej może być przydatna i musi być przydatna. Dzięki ich zaangażowaniu kryzys uchodźczy w pierwszych tygodniach wojny nie stał się kryzysem humanitarnym. Dzięki kolei tysiące ukraińskich matek i dzieci znalazły schronienie w miastach Polski i krajów europejskich. Dzięki kolejom do Ukrainy dostarczany jest sprzęt wojskowy, uzbrojenie, żywność dla podtrzymania wysiłku wojennego. Potrzebna nam jest dobrze zorganizowana kolej na wschodniej flance NATO i na szlakach północ południe. Musimy myśleć o wyzwaniach dzisiejszych i wyzwaniach przyszłości. Jesteśmy tutaj na Trako, aby o tym rozmawiać.

Ponadto, w pierwszym dniu targów PKP Intercity zawarły umowę o współpracy z PGE Energetyką kolejową. Przewoźnik pokazał też makietę przedziału nowoczesnego wagonu, których 300 zamawia od polskich producentów. Czego jeszcze świadkami będziemy podczas tegorocznych targów? Newag, nowosądecki producent taboru kolejowego, przekaże dziś PKP Intercity pierwszy polski elektrowóz wielosystemowy o prędkości maksymalnej 200 km/godz. z rodziny pojazdów Griffin, których 15 zamówił przewoźnik (uzupełniając początkowe 10 o opcję kontraktową). Możliwość zasilania prądem o różnych napięciach występujących w krajach Europy umożliwia przejazd np. do Berlina, Paryża czy Budapesztu bez zmiany lokomotywy na granicy. Intercity ma już 30 Griffinów, jednak dostosowanych tylko do krajowego napięcia 3 tys. V i o prędkości 160 km/godz. W czerwcu Newag otrzymał od przewoźnika zamówienie na potrzeby krajowe dalszych 20 takich elektrowozów.

Wodorowa lokomotywa Orlenu z Pesy

Lokomotywa wodorowa 6Dn z bydgoskiej Pesy to zmodyfikowana wersja pierwszego pojazdu, który prezentowano na poprzedniej edycji targów. Po niedzielnym przejeździe dla mediów na Hel, gdy ciągnęła pociąg pasażerski, została wystawiona na ekspozycji plenerowej. Co więcej, można się przejechać w jej kabinie na kilkusetmetrowym odcinku toru w tę i z powrotem. Do tej atrakcji ustawia się pokaźna kolejka chętnych.

W czwartek „wodorowóz” uda się po raz drugi na półwysep z gośćmi branżowymi targów. Lokomotywa ma już dopuszczenie do ruchu jako pierwszy pojazd tego typu na świecie. Do Orlenu trafi do pierwszej eksploatacji nadzorowanej, będzie lokomotywą manewrową w płockiej rafinerii. Pesa już wcześniej zapowiadała wykorzystanie rozwiązań wodorowych w pasażerskich zespołach trakcyjnych w ciągu 3-4 lat.

Mireo i inne nowinki od Siemensa

Niemiecki producent m.in. pojazdów kolejowych napędzanych elektrycznością pokazał wczoraj po raz pierwszy w Polsce trzyczłonowy pasażerski zespół trakcyjny Mireo, w którym zastosowano wiele rozwiązań oszczędzających zużycie prądu. Mogą one dać nawet do 20 proc. oszczędności. Firma zaprezentuje też dziś elektrowóz Verctron MS, który wejdzie w skład taboru polskiej firmy Cargounit dzierżawiącej lokomotywy mniejszym przewoźnikom. Cargounit w 2020 roku został wykupiony przez fundusz inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza - Three Seas Investment Initiative Fund.

Budimex zbroi się na wielki łotewski kontrakt

Budimex prezentuje na torach ekspozycyjnych szereg maszyn roboczych służących do budowy i remontów torowisk, m.in. podbijarkę i maszynę do profilowania nasypów. Firma po raz pierwszy jest obecna w takim zakresie na targach. Na przełomie sierpnia i września, jako 30-proc. uczestnik francusko-włosko-polskiego konsorcjum, Budimex wygrał przetarg na budowę 230-km szlaku kolei dużych prędkości Rail Baltica na terenie Łotwy.

Kolej przyszłości - technologie i trendy

TRAKO to okazja do pozyskania informacji o kierunkach rozwoju i najnowszych trendach w branży. Targi umożliwiają m.in. zapoznanie się z najnowocześniejszymi projektami badawczymi i technologiami przyszłości. Swój dorobek naukowy przedstawią podczas wydarzenia uczelnie i instytuty badawcze. W salonie Startup zaprezentowany zostanie japoński model wdrożeń w transporcie szynowym, GymWay, czyli koncepcja nowoczesnego wagonu sportowego stworzonego przez zespół badawczy z Politechniki Krakowskiej, KOKO-Project - zdalny alarm bagażowy zaprojektowany przez zespół badawczy z Politechniki Gdańskiej i Akademii Sztuki w Szczecinie, PUTcab I - symulator kolejowy przygotowany przez zespół badawczy z Politechniki Poznańskiej, PUTRAIN - lokomotywa autorstwa zespołu badawczego z Politechniki Poznańskiej i wiele innych nowatorskich rozwiązań.

Dzień otwarty i wiele atrakcji

Nie zabraknie też̇ wydarzeń specjalnych, organizatorzy zadbali również o atrakcje ostatniego dnia targów, który będzie dniem otwartym dla publiczności. To przede wszystkim „Dzień edukacji i kariery” dla uczniów, z konkursami i skupieniem się na ofercie dla absolwentów. Będzie też atrakcja wynikająca z oryginalnego spojrzenia na tematykę imprezy. Po raz pierwszy na targach 22 września o godz. 12.30 w foyer centrum konferencyjnego Amberexpo na 1. piętrze odbędzie się... pokaz mody mundurowej. Umundurowanie zaprezentują PKP SA, PKP Intercity, Polregio, Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie, SKM Warszawa oraz SKM Trójmiasto. W modeli wcielą̨ się pracownicy tych spółek.

Targom towarzyszy wystawa i konkurs „Świat małych kolei” prezentująca dokonania modelarzy. W tym roku tematyka to dworce kolejowe przedstawione w postaci dioram, makiet i taboru odtworzonego w modelarskich skalach. Na torach ekspozycyjnych wielką popularnością wśród uczestników cieszą się przejazdy drezyną ręczną i wspomniane przejażdżki wodorową Pesą. Wszystko to będzie również dostępne dla zwiedzających w piątek.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!