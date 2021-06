Gdynia przywróciła ruch na Estakadzie. Mieszkańcy mają dość ciągłych korków, śmieją się, że dylatacja trzyma się na trytytki

Na zabezpieczonym odcinku obowiązuje bezwzględne ograniczenie prędkości do aż 30km/h . Dwa dni mieszkańcy musieli czekać na rozwiązanie problemu - urzędnicy zdecydowali się na zabezpieczenia z płyt drogowych. Czy rozładuje to korki w tej części miasta? Zobaczymy.

Jak informuje Marek Łucyk , wiceprezydent Gdyni, ponieważ kierowcy samochodów ciężarowych nie dostosowali się do ograniczenia prędkości do 30 km/h, w obawie przed kolejną blokadą trasy, ze względów bezpieczeństwa , na uszkodzonym odcinku Estakady Kwiatkowskiego ruch odbywać się będzie po jednym pasie (a nie po dwóch jak wcześniej zapowiadano) zarówno w kierunku obwodnicy, jak i Obłuża.

W poprzednich dniach internet pękał od komentarzy rozwścieczonych mieszkańców, którzy długimi godzinami wracali z pracy do północnych dzielnic Gdyni. Gdyńscy urzędnicy tłumaczą, że szacunkowy czas oczekiwania na dostarczenie nowej dylatacji to nawet do pięciu tygodni, dlatego podjęto decyzję o zastosowaniu dodatkowego, tymczasowego, rozwiązania.