Kolejny już remont na Estakadzie Kwiatkowskiego. Tym razem drogowcy będą łatać łącznicę zjazdową

Ogłoszono już przetarg, który ma wyłonić wykonawcę remontu. Przystąpiły do niego dwie firmy - MTM S.A oraz Strabag Sp. z o.o..

– Otrzymaliśmy dwie oferty, które opiewają na kwoty o wiele niższe niż zakładany przez nas budżet – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - To świetna informacja i dobry prognostyk na sprawne podpisanie umowy. Ta łącznica stanowi niezwykle ważny element ciągu transportowo – komunikacyjnego, z którego na co dzień korzystają mieszkańcy podróżujący do pracy czy centrum Gdyni. To również trasa, którą pokonują samochody ciężarowe oraz nasze gdyńskie autobusy. W celu zapewnienie maksymalnie bezpiecznego i płynnego ruchu w tym rejonie chcemy jak najszybciej przystąpić do prac remontowych.