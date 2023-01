GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Pusty przystanek, pełny autobus czyli władza wysiada [FELIETON]

Lista cięć jest imponująca – jakby szalony potwór z tasakiem zasiadł nad gdyńskim rozkładem komunikacji zbiorowej i ciął na oślep. Co ciekawe, niektóre części miasta potraktowano szczególnie brutalnie. Najwyraźniej ów szaleniec uznał, że Demptowo i Pustki Cisowskie zamieszkują sami biegacze długodystansowi, maratończycy, kolarze, osoby o końskim zdrowiu lub domatorzy nie ruszający się nigdzie: 30 stycznia nie będzie już ważnej pospiesznej linii W jadącej do szpitala, nie będzie linii 34, jedynej łączącej bezpośrednio Demptowo z centrum, w dodatku pokazującej możliwości trolejbusów poza trakcją, na komunikacyjny cmentarz trafi też linia 30, jadąca od Cisowej do centrum, Rzeź objęła też Mały Kack i Karwiny, śmiertelnie ranna została też linia 21, która przetrwała wiele, od komuny począwszy, ale ostatniego ataku szaleńca – już nie. Gdynia miedzy 2 a 3:30 życie nocne wieńczyć będzie tylko per pedes lub taksówką, a komunikacja miejska będzie odpoczywać. Nie będzie niczego – jak odgrażał się pewien pan.