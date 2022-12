GDYNIA DO PRZEGLĄDU. Mnożyć dobro. Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Podobno nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę dobrze pokazuje czas – zdarza się zatem tak, że i doszczętnie rozregulowana gdyńska rada miasta zrobi coś właściwego i pożytecznego. Tak stało się w grudniu, gdy decydowała o nadaniu kolejnych Medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za Wybitne Zasługi dla Gdyni. Wśród trójki laureatów znalazła się osoba, która zasługuje, by oddać jej moje felietonowe miejsce, czyli ksiądz JACEK SOCHA.

Czasy teraz takie, że gdy niektórzy słyszą „ksiądz” już się najeżają – jedno jest jednak pewne: z faktu bycia księdzem Jacek Socha wyciągnął jedynie słuszne wnioski, a mianowicie zajął się czynieniem i pomnażaniem dobra. Z chylońskiej parafii św. Mikołaja, której od kilkunastu lat proboszczuje, uczynił centrum czynienia rzeczy dobrych i ważnych, wciągając do tej pracy kolejne osoby. To tu powstało stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa zajmujące się pomocą potrzebującym i animacją życia w dzielnicy, tu uruchomił się Klub Seniora, a prawie równolegle – Klub Młodzieżowy. To tu lgnęły kolejne osoby i grupy szukające swojego miejsca, zrozumienia, zaufania i partnerskiego traktowania. To tu powstała też Spółdzielnia Socjalna Dobre Miejsce, która pomogła znaleźć prace osobom mniej zaradnym życiowo, uruchamiając food truck i kuchnię służącą ważnym akcjom. To tu od 5 lat raz w tygodniu, a zimą w środy i soboty, działa Zupa Chylońska, karmiąca wszystkich potrzebujących, którzy zawsze mogą liczyć na zrozumienie, uważność i gorący posiłek. Ksiądz Jacek znajduje czas i miejsce i dla uchodźców i dla osób na życiowym zakręcie – łączy ze sobą potrzebujących z tymi, którzy mogą pomóc. Nie tworzy barier, a istniejące stara się przełamywać, stąd dobra współpraca z sąsiedzkim kościołem zielonoświątkowym. Gdy inne kościoły pustoszeją, do tego chylońskiego ciągną ludzie z różnych miejsc. Gdy jedni kapłani peszą przepychem, miłością własną i oderwaniem od realiów, Jacek proponuje pokorę, pokój i uważność na drugiego człowieka. Nic wiec dziwnego, że w czasach przemocowego despoty Sławoja Leszka Głodzia, ks. Socha nie miał łatwego życia i zapłacił wysoką cenę za swój styl i odwagę.