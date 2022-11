Gdynia do przeglądu: "NAS PROSIĆ NIE UCZONO". Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Nadchodzi ten szczególny czas w roku, gdy coraz częściej patrzymy tęsknie przez okno wypatrując brodatego pana z wielkim worem pełnym prezentów. Nawet jeśli do świat jeszcze sporo czasu, to i tak umiejętnie podkręcana marketingowo od października magia świąt robi już klimat.

W skrzynkach mailowych radnych pojawił się projekt budżetu i znów zacznie się korowód do gdyńskiego Gwiazdora: - Daj, daj, daj! A Wojtku, a ta uliczka? A ten chodniczek? A moi seniorzy? A moja dzielnica?

I dobry prezydent jednym da, a drugim obieca, że da. Tu się dobrotliwie uśmiechnie, tam skrzywi lico i napomni, że za dużo życzeń, że kryzys, że wystarczy już tego, bo pan dobry i łaskawy, ale „ma granice nieskończony” i można dostać rózgę. I radni się na to nabiorą, zapominając zupełnie, że decyzja o budżecie należy do nich – nie do siwobrodego władcy.