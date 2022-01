GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Domownicy czy goście? - Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Od lat toczy się w Gdyni dyskusja czy priorytetem w działaniach miasta powinno być czynienie go bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców, czy dla gości? Tej dyskusji towarzyszyło założenie, że mieszkańcy już są przeszczęśliwi, pora teraz na zwabianie do tej krainy szczęśliwości turystów i sprawianie, by byli u nas jak najdłużej i zostawiali w swej euforii jak najwięcej pieniędzy – naszym. Naszym przedsiębiorcom, naszym hotelarzom, a na końcu – w ramach podatków płaconych przez wzbogaconych „naszych” – również nasz miejski budżet. Z tego brały się różnego rodzaju inwestycje: goście mieli zatem jeździć kolejką na Kamienną Górę, zachwycać się Gdyńskim Centrum Filmowym, tłumnie nawiedzać Centrum Experyment, pocić się w dużych imprezach masowych blokując nam wyjazdy z dzielnic. A, i oczywiście przez kilka dni zalewać nam miasto, plażę i kanalizację, by na naszym słynnym lotnisku bujać się w rytm przebojów. Wprawdzie nadal nie ma metodologii, by sprawdzić jakie REALNIE korzyści miasto i mieszkańcy otrzymują z tytułu goszczenia przezacnych najeźdźców, ale jest owe słynne przekonanie „jest to BARDZO korzystne”.