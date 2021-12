GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Polanka dla wszystkich czy Polanka wbrew wszystkim? - Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Wiele osób uważa, że skoro ktoś wygrał wybory, to dostał mandat do podejmowania samodzielnie decyzji, a jedynym ograniczeniem jest prawo. Krótko mówiąc, skoro wyborcy go wybrali, to ponosi odpowiedzialność, ale i ma prawo do decydowania w każdej sprawie dotyczącej miasta. Niektórzy nazywają to „demokracją jednego dnia” czyli sytuacją, gdy tylko dzień wyborów jest momentem wyrażania opinii przez mieszkańców, a potem już mają działać zatrudnieni przez nich urzędnicy. Niezadowoleni mieszkańcy mogą czekać na kolejne wybory. W myśl tej zasady, jeśli prezydent Gdyni zamierza coś zrobić, to może, a mieszkańcy mogą zabiegać o zmianę jego decyzji. Zatem tysiące gdynian powinny przekonywać jednego człowieka, by zmienił swój plan i nie podejmował danej decyzji, a on zawsze może powiedzieć: „sorry, nie przekonaliście mnie”. To założenie, że to prezydent jest władcą i decydentem, a mieszkańcy – wnioskodawcami i petentami. Prosimy, wnioskujemy, namawiamy, manifestujemy – a prezydent w swej przenikliwości zrobi, jak uważa. Zlikwiduje szkołę – pyk, skasuje przestanek autobusowy – siup, sypnie monetami zawodowym kopaczom – i już!