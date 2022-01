Gdynia do przeglądu. Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski: Drugi pierwszy felieton

Nowy rok – a Zygmunt stary. Podobno jak wino – im starszy, tym lepszy. Zacznę więc od chwilowej przerwy w marudzeniu, ale nie ma co się przyzwyczajać – to taka noworoczny kaprys. Za dobrą wiadomość uznaję ostatnią podwyżkę wynagrodzenia dla prezydenta Gdyni, podobnie zresztą jak podwyżki dla innych samorządowców, choć niezbyt rozumiem chowanie się z tymi uchwałami za absurdalnym wytłumaczeniem, że regulacje rządowe je wymuszają.

Otóż NIE WYMUSZAJĄ, ale DAJĄ MOŻLIWOŚĆ i to określoną w konkretnych widełkach. Jeśli uważamy, że po dokonanych kiedyś, wymuszonych obniżkach wynagrodzeń, jest możliwość poprawy do bardziej racjonalnej sytuacji, to trzeba to wziąć na klatę. Bo choć czasy są ciężkie, to nie ma powodu, by prezydenci zarabiali mniej od swoich podwładnych i mniej od przeciętnego kierownika projektu.

Ktoś może oczywiście się zastanawiać, czy ten konkretny prezydent, nasz nieskuteczny od kilku lat i umęczony Wojciech, zasłużył na podwyżkę, ale ja uważam, że to jest ustalenie wysokości wynagrodzenia na danym STANOWISKU. Jak się uważa, że ten konkretny ludzik na dane stanowisko nie pasuje, to w ramach procedur demokratycznych należy go wymienić. Aha, jak się uważa, że jego zastępca się nie nadaje, to też trzeba szefa wymienić. Nowy pogoni.