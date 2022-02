GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Czy prezydent nadużył? Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Ktoś powie, że niepublikowanie zarządzeń to w sumie drobiazg i sprawa techniczna. Ktoś inny powie, że przecież od niedawna są już publikowane, bo jak zażartowali urzędnicy „prezydent wsłuchał się w głos mieszkańców”. Myślę, że usłyszał głos mówiący o zgłoszeniu do prokuratury i próbował zapobiec eskalacji – nie udało się. Czy miał okazje słyszeć takie głosy wcześniej? Oczywiście. Słyszał, a nawet odpowiadał na piśmie na składane w tej sprawie interpelacje. Odpowiedzi były zawsze takie same „po pierwsze – nie trzeba, po drugie – nie da się”. A jednak…

Gdzie jest sedno sprawy? Ano w tym, że z nieznanych mi powodów prezydent założył, że jego zarządzenia są jego wyłączną sprawą. Ma ich treść na bieżąco znać jedynie wąskie grono odbiorców. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze widać tam każdą, nawet najdrobniejszą decyzję o zamawianiu czegoś, analizowaniu, wydawaniu nawet niewielkich i zupełnie niespektakularnych kwot. Widać również w jakim kierunku zmierzają plany miasta, które na przykład prosi różne osoby o przygotowanie różnych zestawień i analiz. Czujny mieszkaniec lub dziennikarz wiedziałby od razu, że np. sprawdzana jest opcja sprzedaży danego gruntu, rozważane jest poszerzenie strefy płatnego parkowania itp. Itd. a prezydent przywykł do tego, że to on decyduje kto, kiedy i w jakiej kolejności się dowiaduje. Nikt mu nie będzie psuł show w sprawie np. Parku Centralnego – on chce, pokazując pierwsze wizualizacje, zapewnić sobie to, że wszyscy będą zaskoczeni i oszołomieni.