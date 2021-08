Felieton Wojciecha Wężyka. Po co Jacek Karnowski wychodzi przed szereg? Wojciech Wężyk

Prezydent Jacek Karnowski deklarujący chęć przyjęcia afgańskich uchodźców do Sopotu przypomina kandydatki do tytułu Miss, które pytane o swoje plany po zdobyciu korony odpowiadają, że chcą ratować świat. W przeciwieństwie do pięknych dziewczyn, jego intencje nie są wynikiem naiwności, a zwykłą polityczną zagrywką. Jej celem jest jak zawsze przyciągnięcie medialnej uwagi, co w partyjnych rozgrywkach jest najbardziej pożądaną walutą.