Wojciech Wężyk, Sopot OdNowa: Jacek i Staszek idą po plaże?

Ależ tu u was pięknie – to najczęstsze zdanie jakie słyszę od przyjaciół, którzy odwiedzają nas w Sopocie. W centrum zachwytu niemal zawsze jest plaża. Piasek i woda, którą przyroda zagospodarowała przez tysiące lat w typowy dla siebie harmonijny sposób. To bezcenny skarb, który jest własnością całego narodu. Do teraz pozostaje on w zarządzie urzędów morskich, czyli Skarbu Państwa. Lubię tę nazwę, bo oddaje istotę zagadnienia. Plaże należą do wszystkich Polaków. Nie są własnością tej czy innej gminy i tak powinno zostać.