Felieton Wojciecha Wężyka. Mądrość etapu wiecznie żywa

Niewiele jest mnie już w stanie zdziwić. Raptem kilkadziesiąt godzin po tym jak Jarosław Gowin został zdymisjonowany z rządu, mogliśmy go zobaczyć uśmiechniętego na zdjęciu zrobionym podczas spotkania z Jackiem Karnowskim w Sopocie. Dobre relacje tych dwóch polityków nie są tajemnicą, jeszcze podczas słynnej „afery sopockiej” sprzed ponad dekady, to właśnie Jarosław Gowin był jednym z pierwszych prominentnych działaczy PO, który jasno zadeklarował swoją wiarę w niewinność prezydenta Sopotu.

Potem bywało różnie, przynajmniej na poziomie oficjalnej narracji. Premier Gowin wszedł przecież w skład wrażego, pisowskiego rządu i jego wizyty w nadmorskim miasteczku budziły oburzenie akolitów Jacka Karnowskiego. Negatywne epitety sypały się gęsto na forach internetowych, których rolą jest ciągłe trzymanie napięcia w partyjnej bazie.

No i teraz, w obliczu rzeczonego zdjęcia, zapadła kłopotliwa cisza, która poprzedza nadchodzącą niechybnie burzę oklasków. Nie ma bowiem znaczenia co się mówiło, liczy się wyłącznie to, co ma być mówione, a ostateczna narracja zostanie podana na talerzu lada moment. Jarosław Gowin stanie się autorytetem środowisk liberalnych, tak jak wcześniej zdarzyło się to mecenasowi Giertychowi, czy Pawłowi Kowalowi. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr.