Dominacja NATO na Bałtyku. W Kłajpedzie ruszają ćwiczenia Baltops. Pokaz jedności i współpracy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego

Inne zadania będzie miała załoga ttrałowca ORP Necko. Polscy marynarze dołączą do zespołu przeciwminowego, gdzie wspólnie z innymi okrętami dowodzonymi przez zespół państw bałtyckich tzw. Baltic Naval Squadron (BALTRON), będą poszukiwać i oczyszczać z min kluczowe szlaki żeglugowe, a tym samym torować drogę dużym okrętom bojowym.

W ćwiczeniu weźmie udział 20 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego: Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy i Stany Zjednoczone.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przypomina również, że Szwecja uczestniczyła w Baltops regularnie, jednak w tym roku po raz pierwszy weźmie udział w ćwiczeniach jako państwo członkowskie i sojusznik NATO.

- Udział Polski w Baltops ma na celu zwiększenie zdolności Sił Zbrojnych do prowadzenia zintegrowanych operacji we wszystkich domenach wspólnie z sojusznikami. Głównym celem ćwiczenia jest zwiększenie interoperacyjności pomiędzy uczestniczącymi państwami NATO. Manewry szczególny nacisk kładą na zgranie i pracę zespołową żołnierzy, pozwalając w ten sposób na rozszerzanie poziomu wyszkolenia i zwiększenie zdolności do współdziałania. Baltops jest ćwiczeniem potwierdzającym rolę Sił Zbrojnych RP w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa i tworzeniu atmosfery do bezpiecznego rozwoju gospodarek morskich – przekazuje DG RSZ.