Kolejna prowokacja na Bałtyku? Rosyjskie żaglowce szkoleniowe marynarki wojennej pływały w pobliżu platformy Lotos Petrobaltic

Rosyjskie żaglowce w pobliżu platformy Petrobaltic

Jak informują niemieccy śledczy, a potwierdzają to także ustalenia Duńczyków i Szwedów do zniszczenia gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim użyto ładunków wybuchowych, co mają również potwierdzać odczyty sejsmologów.

Równolegle do zniszczenia gazociągów łączących Niemcy i Rosję w basenie Morza Bałtyckiego wzmogła się aktywność rosyjskich żaglowców STS Siedow i STS Mir. Należy pamiętać, że obydwie jednostki, są okrętami szkoleniowymi rosyjskiej marynarki wojennej, na których łącznie przebywa ponad 420 załogantów.

Czy polskie służby odnotowały obecność rosyjskich żaglowców w odległości raptem kilkunastu mil morskich od platform zarządzanych przez Lotos Petrobaltic SA?

- Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku nie odnotował incydentu ze wskazanymi jednostkami - odpowiada Tadeusz Gruchalla z MOSG w Gdańsku na pytanie o obecność STS Mira i STS Siedowa w pobliżu polskich platform. - Jednostki pływające Morskiego Oddziału Straży Granicznej w sposób ciągły patrolują Bałtyk, w zainteresowaniu naszym jest także platforma Petrobalticu. Ponadto wykonywane są również patrole nad polskimi obszarami morskimi przez statki powietrzne Straży Granicznej

.

Z podobnym pytaniem zwróciliśmy się również do Lotosu Petrobaltic SA, wchodzącego w skład Grupy Orlen.