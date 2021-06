Czy nauczyciele dostaną podwyżki? O zwiększenie ich płac apeluje "Solidarność". Ale grono pedagogiczne po prostu chce dotrwać do wakacji

- Wartość tej podwyżki jest sprawą negocjacji. Sama inflacja wynosi około 4,3 proc. W grę wchodzi podwyżka 15-procentowa, ale dobrze by było, gdyby od 1 września wzrost płac wyniósł przynajmniej 5 proc., by skutki inflacji zostały zrekompensowane – mówi Wojciech Książek z oświatowej „Solidarności”.

Konieczność podwyżek w szkolnictwie Rada argumentuje rosnącą inflacją oraz podwyżkami w innych branżach, w tym podniesieniu o 8 proc. płac w sferze produkcyjnej. To pierwszy z tzw. planu dwóch kroków w sprawie wynagrodzeń nauczycieli . Drugi - to ustalenie systemowego rozwiązania, które uniezależni płace w oświacie od doraźnych decyzji i zmian politycznych.

- Nikt nie chce słuchać naszych postulatów. Cały czas obawiamy się, że jeżeli już dojdzie do jakichś podwyżek, będzie to kosztem nas samych. Jest propozycja wielu zmian, likwidacji pewnych przywilejów, zabrania dodatków – obawiamy się, że MEiN po prostu przełoży to z jednej naszej kieszeni do drugiej i nazwie podwyżkami – mówi Danuta Stępniewska z ZNP w Nowym Dworze Gdańskim.

Nauczyciele zamykają rok szkolny

I choć nauczycielom daleko do skoków z radości, kiedy sprawdzają stan konta, to jednak takie waleczne nastawienie dotyczy tylko garstki. Większość, nie wierząc w poniesienie płac, machnęła na to ręką i odlicza dni do wakacji po trudnym roku szkolnym, ci, którzy mogą, rozmyślają nad przejściem na emeryturę, a jeszcze inni rozważają nawet zmianę zawodu.

- Nauczyciele są zmęczeni ciągłymi przepychankami na linii ministerstwo – związki zawodowe. Do tego kończący się właśnie rok szkolny był dla wszystkich wyzwaniem. Dziś raczej nikt w szkołach nie myśli o temacie podwyżek - komentuje Grzegorz Reszka, nauczyciel historii i WOS-u z SP nr 85 w Gdańsku. - Czerwiec zawsze był intensywnym czasem ze względu na domknięcie wszystkich formalności przed wakacjami i na tym teraz się skupiamy – dodaje.