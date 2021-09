Cukrownia w Malborku tuż przed kolejną kampanią produkcyjną. Nowa „wieża” pomoże zwiększyć przeroby. Nawet 10 000 ton buraków na dobę! Radosław Konczyński

Kolejna kampania w malborskiej fabryce cukru, jedynej w województwie pomorskim, znów została poprzedzona dużymi inwestycjami, które mieszkańcy mogli obserwować od kilku miesięcy. Zwłaszcza doskonale widoczny był wielki dźwig, za pomocą którego zbudowany został ekstraktor wieżowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi, który pozwoli w przyszłości na przerób nawet 10 000 ton buraków na dobę Radosław Konczyński Zobacz galerię (10 zdjęć)

Cukrownia Malbork od kilku miesięcy przygotowuje się do kampanii produkcyjnej, która rozpocznie się w ostatnim tygodniu września 2021 r. To kolejny rok z dużymi inwestycjami w zakładzie należącym do Krajowej Spółki Cukrowej. Zwiększyć przeroby pomóc ma „wieża”, czyli nowy ekstraktor wieżowy, który pozwoli w przyszłości na przerób nawet 10 000 ton buraków na dobę.