Ciasto z truskawkami - przepis. Przepisy. Co zrobić z truskawek? Proste przepisy na ciasta i desery [zdjęcia]

Ciasto z truskawkami - przepis. Przepisy. Co zrobić z truska...

Ciasto drożdżowe z truskawkami - przepis

Zdecydowanie najlepsze ciasto, jakie można przygotować z owocami, to drożdżowe. Zniewalający zapach, kruszonka i truskawki - co więcej potrzeba do szczęścia? Może szklankę mleka!

Jak zrobić ciasto drożdżowe?

1/2 kg mąki pszennej

5 jajek (3 całe i 2 żółtka)

300 ml mleka

40 g drożdży

3/4 kostki masła

1 szkl cukru

szczypta soli

Przygotowanie:

1. Drożdże rozpuszczamy w lekko podgrzanym mleku (pół szklanki). Warto do pokruszonych drożdży dodać łyżeczkę cukru, szybciej wtedy uzyskamy rozczyn. Ostawiamy go na 15 minut do wyrośnięcia.

2. W garnku rozpuszczamy masło z mlekiem, a jajka ucieramy z cukrem. Do dużej miski przesiewamy mąkę i dodajemy kolejno drożdże z mlekiem, zawartość garnka z masłem i utarte jajka. Podsypujemy szczyptą soli. Całość zagniatamy i odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia. Po tym czasie układamy na blasze i na wierz układamy owoce. Odstawiamy jeszcze na chwilę w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.