Będzie modernizacja SAR – zapowiada wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Związkowcy: Nasza Służba tonie

Nie milkną echa obniżki wynagrodzeń dla pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Od 1 maja morscy ratownicy nie otrzymują 5 proc. funduszu nagród – decyzją Ministerstwa Finansów dodatek ten został w tym roku zniesiony dla wszystkich pracowników sfery budżetowej. Sprawa stanęła na niedawnej sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej.

– Skoro jest ustawa obcinająca 5 proc. dodatek, to my naprawdę nie mamy z czego wam tych pieniędzy dać – przekonywał obecnych na komisji związkowców z SAR Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za gospodarkę morską.

– Udało się uzyskać 200 tys. zł na wynagrodzenia dla was. Wiem, że to ułamek, ale robimy, co się da w tej sytuacji.