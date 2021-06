Pół miliona mniej na wynagrodzenia morskich ratowników. Zarabiają mniej przez obcięty fundusz nagród

Pracowników SAR obiecuje wesprzeć NSZZ Solidarność.

- Temat wynagrodzeń pracowników SAR jest stały. Mam wrażenie, że nasze państwo stanęło bokiem do Służby SAR. To jest przykre, ale nie wiem, czy są inne słowa by określić obecną sytuację - mówi Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność". - Krajowa Sekcja Morska "S" już zabrała głos w tej sprawie kierując pisma do ministra infrastruktury. On będzie wzmacniany.