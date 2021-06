Morscy ratownicy z obniżką pensji. Krzysztof Dośla z "S": To bardzo smutne, odwracają się od SAR plecami

- Temat wynagrodzeń pracowników SAR jest stały. Mam wrażenie, że nasze państwo stanęło bokiem do Służby SAR. To jest przykre, ale nie wiem czy są inne słowa by określić obecną sytuację - mówi Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność". - W tej sprawie Krajowa Sekcja Morska "S" zabierała głos kierując pisma do ministra infrastruktury. Będziemy ten głos nadal wzmacniać. Na pewno tej kwestii nie zostawimy. Jakiś czas temu proponowałem kolegom z SAR, by razem z pracownikami podjęli działania, które by potrząsnęły decydentami. Rozumiem etos morskiego ratownika, oni działania odmówić nie mogą, ale w ich sytuacji okazanie niezadowolenia na zewnątrz wydaje się nieodzowne.