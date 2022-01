Absurd w strefie płatnego parkowania w Gdyni zostanie naprawiony? Jest deklaracja wiceprezydenta miasta Bartosza Bartoszewicza

„Gdyńscy radni Platformy Obywatelskiej RP otrzymują sygnały od mieszkańców dotyczące ich zdaniem absurdalnych i niesprawiedliwych zasad poboru opłat oraz egzekwowania kar w Strefie Płatnego Parkowania - piszą przedstawiciele KO. Jeden z problemów dotyczy sytuacji, w której kierowca ma do załatwienia kilka spraw w różnych częściach miasta. Kiedyś wykupując bilet na godzinę mógł w tym czasie zaparkować w kilku różnych miejscach. Dzisiaj, wniesienie opłaty np. w najdroższej Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, nie uprawnia do parkowania w pozostałych tańszych strefach. W efekcie pomimo zapłacenia wyższej kwoty, można na Wzgórzu czy na Działkach Leśnych dostać karę za... brak opłaty. Naszym zdaniem karanie kierowcy za to, że zapłacił więcej niż powinien, jest kompletnie nielogiczne i mija się ze zdrowym rozsądkiem”.