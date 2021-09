46. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. O tych aktorach będzie głośno

To wschodząca gwiazda młodego pokolenia, którą zobaczymy w dwóch filmach, w „Hiacyncie” Piotra Domalewskiego i „Żeby nie było śladów” Jana P. Matuszyńskiego . Ten drugi film jest zresztą polskim kandydatem do Oscara. A Ziętek w obu produkcjach gra główne role.

W 2007 wraz z zespołem zdobył Grand Prix na II Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Talentów Niemen Non Stop w Słupsku. Indywidualnie otrzymał nagrodę publiczności. Jest wokalistą i gitarzystą w trójmiejskim zespole The Fruitcakes. The Ape Man Tales to jego solowy, akustyczny projekt.