46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Filmy o Kalinie Jędrusik, Grzegorzu Przemyku i Zdzisławie Najmrodzkim powalcza o Złote Lwy

To będzie inny festiwal, niż ubiegłoroczny, który odbył się w grudniu, w cieniu pandemii i w wersji online. Ale zapamiętamy tamten festiwal także dlatego, że po raz pierwszy w historii tego festiwalu zwycięzcą był pełnometrażowy film animowany Mariusza Wilczyńskiego pt. "Zabij to i wyjedź z tego miasta".

W tym roku gdyński festiwal wraca do swojego ulubionego miesiąca - września i oczywiście z publicznością. Znamy już tytuły filmowych produkcji, które będą rywalizować o Złote i Srebrne Lwy.

Do Konkursu Głównego 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zakwalifikowało się 16 filmów. Wśród nich jest 6 pełnometrażowych debiutów reżyserskich i 3 drugie filmy reżyserów.

Zgodnie z regulaminem, wyboru filmów do Konkursu Głównego dokonał dyrektor artystyczny Tomasz Kolankiewicz, który powołał Zespół Selekcyjny jako organ doradczy (filmoznawczyni Paulina Kwiatkowska, krytyczka filmowa Adriana Prodeus, reżyserzy filmowi: Paweł Maślona i Janusz Zaorski) oraz Komitet Organizacyjny.

W konkursie głównym powalczy m.in. film pt. "Bo we mnie jest seks" - o Kalinie Jędrusik, najbardziej seksownej i prowokacyjnej aktorce polskiego kina PRL. Poza tym do rywalizacji stanie komedia akcji, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, "Najmro", legendarnego celebryty półświatka, który ośmieszał władze PRL, wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go kochały, mężczyźni podziwiali, a milicja wyznaczała za jego głowę milionowe nagrody. W innym klimacie utrzymany jest konkursowy film "Lokatorka" o bezwzględnym przejęciu kamienicy wraz z lokatorami przez rzekomego właściciela, czy "Hiacynt" - thriller, osadzony w latach 80., który opowie kryminalną historię śledztwa prowadzonego w sprawie seryjnego mordercy gejów. Wreszcie spore zainteresowanie wzbudza też film "Żeby nie było śladów" - historia życia i śmierci Grzegorza Przemyka.