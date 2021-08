Jak narodził się „Mistrz”. Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów roku już w kinach. To historia „Teddy’ego”, pięściarza z KL Auschwitz

„Mistrz” wchodzi do kin. Niezwykła historia pięściarza z KL Auschwitz Tadeusza „Teddy’ego” Pietrzykowskiego

„Mistrz” to ponadczasowa opowieść o niezwykłym człowieku, o pasji, która ratuje życie i pomaga pokonać największe, niewyobrażalne zło. Tytułowy bohater to Tadeusz Pietrzykowski, który, niczym biblijny Dawid, walczył na obozowej arenie z Goliatem, tak jak każdy z nas na co dzień zmaga się z przeciwnościami losu. Reżyserem tego ciekawego obrazu jest Maciej Barczewski, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca i profesor Uniwersytetu Gdańskiego, a także producent i scenarzysta.

Profesor Barczewski do świata filmu szedł jednak nietypową drogą. Nie tak jak większość filmowców, którzy startują w zawodzie tuż po skończeniu jednej z filmowych szkół. Reżyser „Mistrza” zaczął najpierw od prawa.