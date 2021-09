Jak Wajda wyciął Kalinę i nagrodził Kukiza, a "Bandyta" wygrał z "Kilerem". Gorące momenty z historii gdyńskiego festiwalu filmowego.

Ten festiwal to kronika polskiego kina, filmów wygranych i przegranych, takich, które zapadły w pamięć i które nie miały na to szans. Zanim jury po raz 46. wybierze festiwalowych zwycięzców, przypomnijmy produkcje, o których było najgłośniej. Nie zawsze z tego powodu, że były najlepsze.

Już pierwsza edycja festiwalu do spokojnych nie należała. Co prawda, konkursowy zestaw był fantastyczny, bo wygrał „Potop” zostawiając w tyle m.in. „Samych swoich” i „Sanatorium pod Klepsydrą”, ale za to nagroda dla najlepszych aktorów była już kontestowana. Najlepszym aktorem festiwalu został Daniel Olbrychski, który jako Kmicic, zanim pojawił się na ekranie, został straszliwie przez publiczność przeczołgany. Aktor tak to wspominał:

- To prawda, że prasa i publiczność mnie wtedy przeczołgały. Nawet był taki moment, że chciałem zrezygnować. Ale na szczęście zwyciężyli Hoffman, nasz operator Wójcik i zdrowy rozsądek. No i jeszcze Kirk Douglas, z którym wtedy byłem w kontakcie.

Kirk mi powiedział: - Skoro ten film jest tak ważny dla polskiego widza, że ten widz się o niego kłóci, to zagraj i rzuć go na kolana.

I tak zagrał.