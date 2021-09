46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Joanna Kulig, Małgorzata Szumowska i Mikołaj Trzaska w jury gdyńskiego festiwalu filmowego

Już sam zestaw filmów w konkursie głównym obiecuje wiele emocji. Na czele konkursowej listy znalazł się polski kandydat do Oscara (zdecydowano o tym przed kilkoma dniami) - film "Żeby nie było śladów" - historia życia i śmierci Grzegorza Przemyka.

Równie ciekawie zapowiada się 15 pozostałych tytułów, które zmierzą się w konkursie głównym. Oto one: „Bo we mnie jest seks” (historia życia skandalistki PRL Kaliny Jędrusik), „Ciotka Hitlera”, „Hiacynt”, „Inni ludzie”, „Lokatorka” „Moje wspaniałe życie”, „Mosquito State”, „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”, „Powrót do Legolandu”, „Prime Time”, „Przejście”, „Sonata”, „Śmierć Zygielbojma”, „Wszystkie nasze strachy” i „Zupa nic”.