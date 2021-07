Wojciech Wężyk, Sopot OdNowa: Koniec marzeń?

Od wielu miesięcy można było odnieść wrażenie, że prezydenci Sopotu i Gdańska nudzą się codziennymi obowiązkami. Służbowe podróże po kraju, organizowanie spotkań wykraczających daleko poza tematykę miejską, angażowanie się w rzeszowską kampanię wyborczą, apele, wystąpienia, odezwy w obronie demokracji - takie bogactwo publicznej aktywności z jednej strony budziło zaciekawienie, a czasem nawet uznanie, z drugiej zrozumiałe wątpliwości. Czy do tego wynajęliśmy prezydentów? - można było usłyszeć wielokrotnie powtarzane pytanie.

Jacek Karnowski i Aleksandra Dulkiewic z mają o czym myśleć w wakacje. Powrót Donalda Tuska do gry powoduje, że ich plany związane z budowaniem ogólnopolskiej kariery, stają pod znakiem zapytania.

Polityka ma swoje prawa i nie znosi próżni. Środowiskowy fundament prezydentów Sopotu i Gdańska, czyli Platforma Obywatelska, przeżywał ostatnio pogłębiający się kryzys. A w czasie zawirowań łatwiej jest wybić się na dobre pozycje wyjściowe. Pokazać się jako lider. Do momentu powrotu do polityki Donalda Tuska, popyt na liderów w obozie PO był olbrzymi, a chętnych do dowodzenia nie brakowało - także wśród samorządowców.