Zanocuj w lesie. Od 1 maja 2021 biwakowanie „na dziko” będzie zgodne z prawem

Z godnie z zapowiedzią, w lasach wyznaczone zostały miejsca do nocowania „na dziko”. Są to specjalnie wyznaczone obszary, w bardzo urokliwych miejscach. To efekt pilotażu, który odbywał się przez cały rok 2020. Takich legalnych miejsc do nocowania w lasach było 46 - na łącznej powierzchni ponad 65 tys. hektarów. I zostały one utrzymane. I tu dobra wiadomość, bo od soboty, 1 maja 2021 jest ich więcej. Zgodnie z decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych, każde nadleśnictwo utworzyło na swoim terenie takie właśnie miejsce. Leśnicy na Pomorzu, ale też w całej Polsce, wyznaczyli tereny nie mniejsze niż ok. 1500 ha.