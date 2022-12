Wycisnąć pracownika jak cytrynę... Rozmowa z Alfredem Bujarą, przew. Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność

Było źle i nadal jest źle. Przed świętami pracownicy handlu są szczególnie obciążeni. Wynika to z tego, że duże sklepy zatrudniają niewystarczającą liczbę osób. Najczęściej ten sam zespół pracowników, który obsługuje klientów w normalnym okresie, pracuje też przed świętami, a więc wtedy, gdy klientów jest znacznie więcej i gdy robią oni dużo większe zakupy. Pracownicy są przesileni, czasem nie wytrzymują obciążenia fizycznie i psychicznie. Nie dość, że muszą przerzucić kilogramy, a nawet tony towaru przez kasę, to często muszą też wysłuchiwać narzekań klientów. Tymczasem to nie pracownik odpowiada za organizację pracy i za to, że otwarta jest tylko jedna kasa i do niej stoi wielometrowa kolejka. Ten problem nadal jest aktualny w Polsce. Solidarność co roku stara się zwrócić na niego uwagę.

Gdyby działała dobrze, to pracownicy nie narzekaliby na przeciążenia. Nie mielibyśmy też problemu z łamaniem przepisów o ograniczeniu handlu w niedzielę. W lutym weszła w życie nowelizacja ustawy, która uszczelniła przepisy. Tymczasem część sklepów tak jak działała w niedzielę, tak działa nadal, powołując się np. na prowadzenie czytelni książek, co jest czystą fikcją. W niedziele otwarte są również sklepy pewnej znanej sieci franczyzowej. Przepisy dopuszczają sprzedaż w niedzielę, gdy za kasą stanie pracodawca. Myśli pani, że w sklepach sieci, o której mówię, kasjerem jest pracodawca? Nie. Mamy takie informacje, że w 80 proc. otwartych w niedzielę sklepów tej sieci pracuje pracownik! No i nic się z tym nie robi. Gdzie jest inspekcja pracy?

Ten system już teraz nie działa tak, jak powinien. Zwróciliśmy się do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o kontrole powtarzających się przypadków łamania przepisów. Dostaliśmy odpowiedź, że czynności są podejmowane. Ale żeby prokuratura mogła przekwalifikować czyn z wykroczenia na przestępstwo, to inspekcja pracy musi przedstawić dowody. A z tym jest kiepsko. Stoimy w punkcie wyjścia.

No to co robić? Czy konieczna jest kolejna zmiana przepisów? W lutym je uszczelniono m.in. w takim zakresie, by sklepy nie mogły otwierać się pod pozorem prowadzenia działalności pocztowej. Może trzeba wprowadzić jakieś inne modyfikacje?

Nie, tu nie chodzi o to, że przepisy są złe. Tu chodzi o to, żeby istniejące przepisy były egzekwowane. Aparat kontrolny jest nieskuteczny. Każde bezprawne otwarcie sklepu w niedzielę powinno być karane. Jeśli nietrzeźwy kierowca prowadzi auto, to policja, która go zatrzyma, ukarze go. Nie powie mu, że dziś go puszcza bez kary, a co najwyżej kara będzie następnym razem. Inspekcja pracy, która skontrolowała otwarty w niedzielę sklep i stwierdziła nieprawidłowości, kieruje sprawę do sądu. W sądzie taka sprawa może toczyć się latami, a sklep jak działał w niedzielę, tak będzie działał nadal. I to jest problem. Dziś mamy taką sytuację, że duże sieci handlowe dyktują warunki. To one mają w rękach łańcuchy dostaw towarów i mogą je w każdej chwili przerwać. Mogą bardzo łatwo wywołać panikę zakupową i cenową tak, jak to było z cukrem. Oddaliśmy zbyt dużą część branży handlowej kapitałowi zagranicznemu i teraz trudno ją kontrolować. Boję się, że za chwilę będzie u nas tak jak w Czechach, gdzie handel przeszedł w ręce kapitału zagranicznego. Spójrzmy, w strefie przygranicznej do polskich sklepów ustawiają się kolejki, bo w sklepach w Czechach jest drożej. Mówię o tym od lat, że w naszym kraju duże sieci mogą doprowadzić do zmowy cenowej dotyczącej większości artykułów codziennej potrzeby. Mają w ręku władzę, bo mają przewagę na polskim rynku detalicznym i hurtowym. Nasz rząd ma tego świadomość i musi liczyć się z tym, że sieci handlowe są w stanie wywołać niebezpieczne zjawiska na rynku. To może być odpowiedź na pytanie, dlaczego tak trudno egzekwować przepisy o ograniczeniu handlu w niedzielę.