Handlowa Solidarność chce ustawowych ograniczeń godzin otwarcia sklepów

- Wiele dużych sieci handlowych w czasie pandemii wydłużyło godziny otwarcia i nie zatrudniło nowych pracowników - mówi nam Alfred Bujara. - A do tego jeszcze, wykorzystując luki w prawie, niektóre sklepy pracują w niedzielę przy zmniejszonym składzie osobowym. Niektórzy pracownicy, a w większości są to kobiety, kończą pracę o godzinie 24, 1 albo o 2 w nocy. Nikt ich się nie pyta o to, jak dojadą do domu. W małych miejscowościach, gdzie nie ma nocnej komunikacji publicznej, wracają z pracy pieszo czasem idąc kilka kilometrów. Uważam, że ta sytuacja jest karygodna i trzeba ustawowo uregulować czas pracy w handlu. Przy czym zaznaczam, że proponujemy powrót do godzin pracy sklepów sprzed pandemii – dodaje Alfred Bujara.