Węzeł Straszyn. Mieszkańcy wnioskują do GDDKiA o rozbudowę. Czy będzie przełom ws. węzła?

Węzeł Straszyn - jak udrożnić miasto

Od lat zakorkowany Straszyn szuka rozwiązania dla swoich problemów. Budowa lokalnego węzła jest niezwykle istotna nie tylko dla mieszkańców samej miejscowości, ale także wszystkich poruszających się na co dzień wojewódzką drogą nr 222, łączącą Starogard Gdański z Gdańskiem. Ciche nadzieje związane z przełomem w tej sprawie mieszkańcy pokładali w grudniowym spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA w Lublewie Gdańskim. Wydarzenie dotyczyło co prawda budowy obwodnicy metropolitalnej, przy tej okazji padło jednak także wiele pytań od mieszkańców Straszyna. Odpowiedzi urzędników były wówczas mało konkretne, a lokalna społeczność pozostała ze swoim problemem. Wiele osób dojeżdżających do pracy w Trójmieście, spędza w straszyńskich korkach kilkadziesiąt minut każdego dnia.