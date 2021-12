Obwodnica metropolitalna. Czy jeszcze bardziej zakorkuje Straszyn i Borkowo?

Nowa obwodnica zakorkuje okolicę?

- Na całej obwodnicy Trójmiasta ruch na pewno się rozłoży, ale budowanie dużego węzła, na którym będą się łączyć trzy obwodnice, bez zadbania o infrastrukturę wjazdową dróg z Gdańska, Straszyna i Borkowa, będzie dla nas dużym obciążeniem - mówi radna gminy Pruszcz Gdański, Weronika Chmielowiec . - Potężny ruch, spaliny i wszędobylskie korki. Jadąc do pracy pojawi się problem by na obwodnicę w ogóle wjechać , czy z niej zjechać po pracy – dodaje.

Więcej samochodów, więcej hałasu

Potencjalne, jeszcze większe korki to nie jedyny problem, który trapić będzie mieszkańców powiatu gdańskiego. Wraz z przybliżeniem drogi do okolicznych miejscowości pojawi się też większy hałas. Niwelować mogą go ekrany akustyczne, jednak te, we wstępnych koncepcjach prac nie były planowane.