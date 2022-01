Place manewrowo-składowe w Porcie Gdynia będą gotowe pół roku przed terminem red.

To łącznie ponad 17 hektarów terenów do składowania kontenerów oraz elementów farm wiatrowych. Dwa place manewrowo-składowe będą gotowe nawet pół roku przed planowanym terminem. Wartość inwestycji to ponad 70 milionów złotych netto.