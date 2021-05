Uniwersytet Gdański ma nowe logo. Ma podkreślać związki uczelni z morzem, poszanowanie tradycji i nowoczesność

Cezura pięćdziesięciolecia naszej uczelni to faktycznie znakomity moment do opracowania i wdrożenia nowej identyfikacji wizualnej Uniwersytetu. Dotychczasowy, mocno przestarzały logotyp, niepoddający się regułom funkcjonowania znaku w odwzorowaniach graficznych, cyfrowych i różnoformatowych, brak jasnych wytycznych tzw. księgi znaku, chaos w stosowaniu z innymi elementami graficznymi, zmusza nas do opracowania kompletnie nowej, adekwatnej do współczesnych wyzwań strategii identyfikacji wizualnej znaku UG – mówi rektor UG, prof. Piotr Stepnowski.