Matura 2021: Język polski na poziomie rozszerzonym. Przestrzeń zdominowała maturalne tematy. Komentarze uczniów i polonistki

Dodaje, że arkusz maturalny nie należał do najłatwiejszych.

– Szymborska nie należy do łatwych w odbiorze poetek, jej poezja jest bardzo intelektualna, wysublimowana, przesycona wieloma symbolami i odwołaniami, co, z jednej strony jest trudne dla ucznia, a z drugiej – daje pole do skojarzeń dla piszącego. Z kolei Baczyński już dawno nie pojawił się na maturze – ale jeżeli zdający skojarzy go sobie z przestrzenią wojenną, to będzie to dla niego dobry trop. Także tekst Błońskiego i nawiązujący do niego temat odwołują się do przestrzeni – ewidentnie przestrzeń zdominowała tegoroczną maturę – mówi polonistka.