Ultras Oliwski - Wokół Radości 2022. Dwa dystanse do wyboru dla entuzjastów biegania w pięknych Lasach Oliwskich Rafał Rusiecki

Pierwsza edycja biegu Ultras Oliwski również rozgrywana była na dwóch głównych dystansach Jakub Steinborn

Druga edycja festiwalu biegowego Ultras Oliwski zaplanowana została w sobotę, 24 września 2022 roku. Łatwiejsza trasa ma długość 10 km i przewyższenia ok. 300 metrów. Trudniejsza to 21 km i przewyższenia ok. 500 metrów. Tego dnia frajdę z biegania będą mieli także najmłodsi podczas dedykowanych im zawodom. A wszystko to w pięknych Lasach Oliwskich.