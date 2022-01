Trzymaj formę z Dziennikiem Bałtyckim. Jak przestać się garbić? Trener Adrian Hoffman sugeruje proste ćwiczenia korekcyjne

Trzymaj formę z Dziennikiem Bałtyckim

- Trzy elementy, które składają się na pozycję zaokrąglonych, zgarbionych pleców to zaokrąglony odcinek piersiowy kręgosłupa, wysunięta do przodu obręcz barkowa oraz wysunięta, rozciągnięta do przodu szyja. Dzisiaj przedstawię Wam wszystkie ćwiczenia zapobiegające takiej niewłaściwej pozycji - zaprasza do kolejnego odcinka Adrian Hoffman, trener personalny z Gdańska.

Zwraca on uwagę na to, aby o tych ćwiczeniach przypominać sobie przede wszystkim korzystając ze smartfonów. To niewłaściwe przeglądanie wiadomości w małych urządzeniach mobilnych powoduje najczęściej, że garbimy się i w tej pozycji utrwalamy nasze mięśnie. Jak zatem korzystać z dobrodziejstw technologicznych, aby nie cierpiała na tym nasza fizyczna strona? Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.

Trener Adrian Hoffman wyjaśnia, dlaczego biegi nie są najlepsze na początek