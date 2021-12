Trójmiejska młodzież szydziła i nagrywała bezdomnych. Sprawą zajęła się policja z zakresu cyberprzestępczości

Trójmiejska młodzież szydziła z bezdomnych. Sprawą zajęła się policja

Nagrywali szydzące filmiki oraz zdjęcia z udziałem bezdomnych, które później wstawili na media społecznościowe. Sprawcy mają specjalne konta na Instagramie oraz Facebooku — do jednej z gdańskich grup należy aż ponad 800 osób. Zanim się do niej dołączy, można przeczytać "Zachęcamy do wysyłania meneli na dm [wiadomość prywatna], jeśli jakiś to wasz stary, to piszcie, usuniemy". Po doniesieniach medialnych sprawą zainteresowała się policja.