Bezdomni zimą. Jak udzielić pomocy osobom bezdomnym?

Bezdomni w Gdańsku

- W rogu wiaty przystankowej siedział mężczyzna z podkurczonymi nogami - mówi Karolina Rosińska ze Straży Miejskiej w Gdańsku. - Był bardzo wyziębiony i mówił niewyraźnie. Z trudem poruszał rękoma i miał zakrwawione dłonie. Powiedział, że jest bezdomny i prosił, żeby go zostawić. Dodał też, że chwilę przed naszym przyjazdem wypił dużą ilość alkoholu, a teraz czuje ból w klatce piersiowej. Po namowie zgodził się jednak przyjąć naszą pomoc.

Strażniczki owinęły 57-letniego mężczyznę kocem termicznym, wezwały zespół ratownictwa medycznego i monitorowały jego stanu do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Mężczyzna po wstępnych badaniach trafił do Pogotowia Socjalnego, gdzie otrzymał pomoc i pozostał do wytrzeźwienia.

Taka postawa, zarówno mężczyzny, który wezwał służby, jak i funkcjonariuszek Straży Miejskiej w Gdańsku pokazuje, że odpowiednia postawa każdego z nas może uchronić drugiego człowieka przed utratą życia.