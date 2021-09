To największa inwestycja w Porcie Gdynia od kilkudziesięciu lat. Publiczny Terminal Promowy otwarty!

Do obiektu prowadzą przebudowane drogi i tory kolejowe. To właśnie nimi w Gdynię ruszą turyści, a w Polskę towary. Dzięki inwestycjom towarzyszącym zmniejszy się też czas zawinięcia statku do portu - rozpoczęcie cumowania do wyjścia jednostki z portu nie przekroczy 120 minut.

- Otwarcie Publicznego Terminalu Promowego zbiega się z 99. urodzinami Portu Gdynia. To wielki i ważny dzień dla portu - mówił podczas uroczystości Jacek Sadaj, prezes Portu Gdynia. - To wspaniały prognostyk dla kolejnych inwestycji, które będziemy realizować. Publiczny Terminal Promowy jest naszą największą inwestycją od blisko pół wieku. Budynek imponuje rozwiązaniami technicznymi, które wpłyną wydatnie na ilości towarów, które będą przeładowywane i transportowane u nas. Warto wspomnieć, że w terminalu, największe jednostki promowe będą mogły swobodnie i bezpiecznie manewrować. Wykorzystaliśmy technologie, które umożliwią duże zmniejszenie śladu węglowego. Ten projekt byłby niemożliwy do realizacji, gdyby nie te wszystkie wspaniałe i zaangażowane w niego osoby. Szczególnie dziękuję całej załodze Morskiego Portu w Gdyni.